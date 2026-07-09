Quanto guadagnano docenti e dirigenti in Europa? Eurydice aggiorna stipendi e indennità 2024 25

In Europa, gli stipendi di insegnanti e dirigenti scolastici variano notevolmente tra i paesi. Per il 202425, l’indice di retribuzione mostra differenze significative, con alcune nazioni che offrono salari più elevati rispetto ad altre. L’esperienza professionale influisce sulla progressione di carriera, con aumenti di stipendio che si accumulano con gli anni di servizio. L’indennità e i benefit aggiuntivi sono anch’essi variabili tra i diversi sistemi scolastici.

Come vengono retribuiti insegnanti e dirigenti scolastici nei diversi Paesi europei? Quanto incide l’esperienza professionale sulla progressione salariale? E quali differenze emergono tra i vari sistemi scolastici? La piattaforma offre una panoramica comparativa sulle retribuzioni annuali lorde di insegnanti pienamente qualificati e dirigenti scolastici delle scuole pubbliche, includendo anche informazioni sulle eventuali indennità aggiuntive. Lo strumento consente inoltre di osservare come cambiano gli stipendi nel corso della carriera e quale impatto possono avere fattori come esperienza, ruolo ricoperto e dimensione della scuola.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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