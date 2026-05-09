Quanto guadagnano dirigenti e primari della Asl Toscana Centro

I dati sui compensi del 2024 relativi ai dirigenti e ai primari dell’Asl Toscana Centro sono disponibili pubblicamente sul sito ufficiale dell’azienda, rispettando quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza. Secondo le informazioni rese note, non sono i vertici dell’azienda a percepire gli stipendi più elevati. La pubblicazione di queste cifre permette di conoscere gli importi corrisposti a diverse figure professionali all’interno del servizio sanitario regionale.

Non sono i vertici dell’azienda quelli che guadagnano di più nell’Asl Toscana Centro. I dati sui compensi del 2024 sono pubblici e pubblicati per legge nelle sezioni di trasparenza del sito ufficiale. E sono numeri che raccontano una realtà meno intuitiva. Le gerarchie organizzative non.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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