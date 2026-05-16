Quanto guadagnano i 63 dirigenti del Comune di Firenze

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Comune di Firenze, ci sono attualmente 63 dirigenti che si occupano di vari settori, tra cui l’amministrazione, la sicurezza, i progetti ambientali, lo sport, l’urbanistica, la tramvia e il patrimonio. Questi professionisti svolgono ruoli diversi e coordinano le attività relative alla gestione della città. La loro presenza rappresenta una parte importante dell’organizzazione amministrativa locale, con competenze distribuite su più settori strategici per l’amministrazione comunale.

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La carica dei 63. Sono tanti quanti i dirigenti del Comune di Firenze che gestiscono la città, dal servizio amministrativo alla polizia municipale, passando per progetti, ambiente, sport, urbanistica, tramvia e patrimonio, solo per citarne alcuni. Una gestione che ovviamente ha un costo in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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