quando il design risponde alle crisi di oggi

Un progetto ha trasformato alcune panchine poco frequentate nei parchi di Milano in punti di ascolto condiviso grazie a altoparlanti direzionali. Contestualmente, è stato avviato un servizio di banca del tempo presso un ex cinema, consentendo ai cittadini di scambiare servizi e competenze. Entrambe le iniziative sono state realizzate come risposte pratiche alle esigenze della comunità, senza coinvolgere promozioni o programmi ufficiali.

Altoparlanti direzionali che trasformano panchine poco usate nei parchi milanesi in punti di ascolto condiviso, una banca del tempo nell’ex Cinema Orchidea - tra Magenta e Sant’Ambrogio a Milano - per scambiare aiuto e conoscenze tra vicini, un sistema di prevenzione degli scontri tra uccelli e aerei basato sui dati comportamentali della fauna in Lombardia. E, ancora, uno studio sui negozi di vicinato di Corso Buenos Aires, a Porta Venezia, minacciati da affitti alti e turismo e pure un sistema che rende accessibile la moto a chi ha disabilità agli arti inferiori, con trasferimento autonomo dalla carrozzina. Sono solo alcuni dei progetti di tesi dei bienni specialistici in Interior Design, Product Design e Visual Communication in mostra negli spazi Ied di via Piranesi, fino a domani, dalle 9 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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