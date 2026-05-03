pretelli risponde alle voci sulla crisi con giulia salemi

Recentemente, sono circolate voci riguardo a una possibile crisi tra i due ex concorrenti di reality, con particolare attenzione alla nascita del loro figlio. Si è parlato di tensioni legate alle differenze caratteriali tra i due, che avrebbero influito sulla relazione. Entrambi hanno scelto di rispondere pubblicamente alle indiscrezioni, cercando di chiarire la loro posizione e condividendo alcuni dettagli sulla loro vita personale.

? Cosa scoprirai Come influisce la nascita di Kian sulla stabilità della coppia?. Perché le differenze caratteriali tra Giulia e Pierpaolo creano tensioni?. Chi ha alimentato le voci sulla crisi attraverso i social?. Come risponde Pierpaolo alle accuse sulla fine del suo amore?.? In Breve Roberto Alessi ipotizza crisi dopo la nascita del piccolo Kian.. La coppia convive da sei anni dopo il Grande Fratello Vip 5.. Pretelli ha parlato delle differenze caratteriali a Verissimo con Silvia Toffanin.. I due sono stati visti insieme alla prima di Il diavolo veste Prada.. Pierpaolo Pretelli ha risposto con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram alle recenti dichiarazioni di Roberto Alessi riguardanti la sua relazione con Giulia Salemi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Vergogna, proprio tu che.... Dopo lo scandalo Signorini-Pretelli, è choc anche su Giulia #shorts

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