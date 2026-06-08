Crisi in Comune | la sindaca punta alle dimissioni Pontone risponde
La sindaca ha annunciato la volontà di dimettersi, mentre il consigliere di maggioranza ha risposto. Sono stati indicati un team manager e un capo di gabinetto, ma i nomi non sono stati resi noti. Il Movimento 5 Stelle non fa parte della coalizione di governo. La situazione politica nel Comune rimane tesa, con confronti tra maggioranza e opposizione. La decisione della sindaca potrebbe portare a una fase di incertezza amministrativa.
Chi sono il team manager e il capo di gabinetto inseriti? Perché il Movimento 5 Stelle è assente dalla coalizione? Come verrà gestito il rischio di vuoto amministrativo per i cittadini? Quali nuovi ruoli compaiono nella lettera inviata dalla sindaca??? In Breve Inserimento tramite bando di team manager e capo di gabinetto. PD garantisce sostegno mentre il Movimento 5 Stelle si assenta. Rischio rallentamento servizi pubblici simile a quanto accaduto in provincia. Pontone critica te . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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