Crisi in Comune | la sindaca punta alle dimissioni Pontone risponde

Notizia in breve

La sindaca ha annunciato la volontà di dimettersi, mentre il consigliere di maggioranza ha risposto. Sono stati indicati un team manager e un capo di gabinetto, ma i nomi non sono stati resi noti. Il Movimento 5 Stelle non fa parte della coalizione di governo. La situazione politica nel Comune rimane tesa, con confronti tra maggioranza e opposizione. La decisione della sindaca potrebbe portare a una fase di incertezza amministrativa.