Vasco Rossi ha pubblicato sui social un messaggio in cui si congratula con Ultimo, che ieri sera a Tor Vergata ha raccolto circa 250.000 persone. Rossi ha scritto di aver accettato la “sconfitta” e ha espresso il suo apprezzamento per i risultati raggiunti dal giovane artista. La performance di Ultimo ha superato il record di pubblico di Rossi, che in passato aveva attirato numeri simili durante i suoi concerti.

Attraverso i propri canali social, Vasco Rossi ha accettato la “sconfitta” e si è complimentato con Ultimo, che ieri sera a Tor Vergata ha radunato 250.000 persone al suo concerto-evento stabilendo il nuovo record per pubblico pagante in Italia e superando l’exploit del rocker di Zocca, risalente all’1 luglio 2017, quando al Modena Park aveva intrattenuto 220.000 spettatori. Questo il messaggio del Blasco nei confronti del cantautore romano, al secolo Niccolò Moriconi: “Kom.plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò.e poi ci troveremo come le star. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Vasco Rossi si congratula con Ultimo per aver battuto il suo record: “Largo ai giovani”

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