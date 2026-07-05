“Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. è giusto così! Kom.plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Ti voglio bene, Niccolò .e poi ci troveremo come le star”. Sa di investitura la frase che Vasco Rossi ha dedicato a Ultimo in un post su Instagram nella giornata di ieri 4 luglio. Il cantautore romano ha radunato a Tor Vergata 250.000 fan, per quello che è stato il più grande concerto con spettatori paganti della storia della musica italiana. Battuto il primato precedente di circa 225.000 persone che apparteneva proprio a un live del Blasco, al Modena Park nel 2017. Il “raduno degli ultimi”, a cui è arrivato planando in elicottero sopra una spianata di 150mila metri quadrati, è stato per Niccolò Moriconi (vero nome di Ultimo) il coronamento del sogno di una vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ogni record è fatto per essere battuto”; “Quando gli ultimi sono i primi”: da Vasco a Laura Pausini, fino a Cremonini e Moro. I complimenti vip a Ultimo dopo il concerto di Tor Vergata

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