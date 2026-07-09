Quando finisce la terza ondata di calore su tutta Italia | temperature eccezionali in tutto il Paese Le previsioni

Notizia in breve

La terza ondata di calore in Italia non molla, con temperature che si attestano tra 34 e 35 gradi anche nei giorni meno caldi. Dopo i picchi di 38-40°C della seconda ondata, le previsioni indicano che il caldo intenso continuerà almeno fino al 20 luglio. Le temperature eccezionali si registrano in tutto il Paese, senza tregua, e la situazione è definita come una nuova normalità.