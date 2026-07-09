Quando finisce la terza ondata di calore su tutta Italia | temperature eccezionali in tutto il Paese Le previsioni

Da ilmattino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La terza ondata di calore in Italia non molla, con temperature che si attestano tra 34 e 35 gradi anche nei giorni meno caldi. Dopo i picchi di 38-40°C della seconda ondata, le previsioni indicano che il caldo intenso continuerà almeno fino al 20 luglio. Le temperature eccezionali si registrano in tutto il Paese, senza tregua, e la situazione è definita come una nuova normalità.

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Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Dopo i 38-40°C raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, «si è ora imposta una 'nuova normalità' fatta di 34-35°C registrati nei giorni considerati, paradossalmente, i meno roventi». Ma sono in arrivo temperature elevate anche nei prossimi giorni, in particolare ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che ricorda come «trenta o quarant'anni fa, in una normale giornata di giugno in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32°C. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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