Previsioni meteo terza ondata di calore in arrivo in Italia fino a 39 gradi in Pianura Padana 10 città in bollino arancione

In Italia si attende una terza ondata di caldo con temperature che potranno raggiungere i 39 gradi in Pianura Padana. Dieci città sono state inserite nel livello di allerta arancione. Le previsioni indicano che il mese di luglio sarà caratterizzato da condizioni climatiche estreme, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che per l’Europa potrebbero verificarsi ulteriori settimane di condizioni meteorologiche pericolose.

Le previsioni meteo di luglio fanno sapere che l'Italia si prepara alla terza ondata di calore dell'anno, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità avverte che per l'Europa potrebbero arrivare "altre settimane letali". Dopo gli episodi di fine maggio e della seconda metà di giugno, da oggi il caldo torna a intensificarsi soprattutto al Nord, con temperature fino a 38 gradi in Val Padana e punte di 39 gradi tra Emilia e bassa Lombardia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni di luglio per l'Italia Il caldo è destinato ad allargarsi nei prossimi giorni anche ad altre aree del Paese. Entro il fine settimana sono attesi 40 gradi a Oristano e 39 gradi anche in Puglia e Toscana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Meteo, ondata di caldo: oltre 30 gradi nella terza decade di aprile

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