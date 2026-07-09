Un utente ha ricevuto un'email che propone un'offerta di viaggio a prezzi molto bassi, con un link per completare la prenotazione. Dopo aver cliccato, ha inserito i dati della carta di credito su un sito non ufficiale. Le autorità segnalano che molte offerte online sono trappole create da cybercriminali, che sfruttano messaggi ingannevoli e siti falsi per rubare informazioni personali e finanziarie.

Roma, 9 luglio 2026 – Nonostante l’inflazione e l’aumento del costo della vita, i viaggiatori non intendono rinunciare alle ferie. Il web resta la risorsa principale per scovare l'offerta perfetta, ma nasconde insidie digitali sempre più sofisticate. I dati del report McAfee. Secondo il report “Safer Summer Holidays” di McAfee, condotto su 7.000 persone in sette paesi, il 56% dei vacanzieri cerca online il risparmio, ma uno su tre ( 30% ) subisce una truffa o conosce qualcuno che ne è rimasto vittima. Tra chi viene raggirato, il 34% subisce perdite superiori a 1.000 euro. Oggi la sicurezza digitale preoccupa più di quella fisica: il 61% teme le minacce informatiche più dei borseggiatori, e l’85% degli adulti esprime forte ansia per il furto d'identità in vacanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quali sono le insidie dietro le offerte online per le vacanze e come evitare le trappole dei cybercriminali

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