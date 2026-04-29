Anno scolastico in Calabria quando iniziano le lezioni e quali sono le vacanze previste

In Calabria, l’anno scolastico 2026-2027 inizia il 15 settembre e termina il 8 giugno dell’anno successivo. La decisione è stata presa dal presidente della giunta regionale e riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nella regione. Le date sono state ufficializzate attraverso un decreto regionale, che ha anche stabilito le vacanze e le pause durante l’anno scolastico.

La Regione Calabria ha approvato il calendario scolastico 2026-2027. Il decreto del presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, stabilisce l’avvio delle lezioni per martedì 15 settembre e la conclusione per martedì 8 giugno 2027 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con termine.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Anno scolastico 2026-2027 in Sicilia, quando iniziano le lezioni e quali sono le vacanze previsteIl nuovo anno scolastico in Sicilia avrà inizio martedì 15 settembre 2026 e terminerà giovedì 10 giugno 2027. Calendario anno scolastico 2026/2027: inizio e fine lezioni, vacanze e pontiL'anno scolastico 20262027 in Toscana inizierà martedì 15 settembre per concludersi giovedì 10 giugno (30 giugno per la scuola dell'infanzia). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Voucher Caro Scuola: approvate e integrate le graduatorie per l’anno scolastico 2023/2024; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Scuola in Calabria, il prossimo anno via alle lezioni il 15 settembre. Si chiude l’8 giugno 2027. Scuola, in Calabria l’anno scolastico 2026/2027 inizierà il 15 settembreIl calendario scolastico per l’anno 2026/2027 è stato definito con un provvedimento ufficiale del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha stabilito in modo preciso l’organizzazione ... catanzaroinforma.it Calendario scolastico 2026-2027, in Calabria si parte il 15 settembreLe lezioni termineranno l’8 giugno per scuole di ogni ordine e grado e il 30 giugno per l’infanzia. Previsti 206 giorni obbligatori di attività didattica ... cosenzachannel.it 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁à 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳: 𝗰𝗵𝗶 𝗽𝘂ò 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 Per l’anno scolastico 2026/27 torna il tema della 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁à 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 sul sostegno. Ma cosa succede se sullo stesso alunno sono stati assegnati 𝗱𝘂𝗲 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻 - facebook.com facebook Direttiva concernente la conferma degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2026-2027 x.com