Un quadro di Giacomo Balla raffigura spesso un movimento rapido: una macchina in corsa o un cane che corre, catturati in tratti sfumati e dinamici. Accanto a queste opere, ci sono anche vestiti e design che riflettono il suo stile. La sua arte combina elementi visivi di movimento e poesia, creando un linguaggio visivo che unisce pittura, moda e oggetti di uso quotidiano.

È più poetico un giardino d’inverno con le suo ombre malinconiche e rarefatte, o il vortice del movimento di un braccio, della corsa di una macchina, del passo sincopato di un cane? Per un artista non c’è una risposta univoca, meno che mai c’è stata per Giacomo Balla. Senza cancellare mai del tutto quell’ombra meditativa e solenne del giardino o di un tramonto, ha rivolto lo sguardo al “nuovo” del Novecento, si è esposto a quell’aria turbinosa che sembrava voler soffiare via tutto e tutto ribaltare e trasformare, per poi ritornare alle fonti della forma e del linguaggio artistico. Dal divisionismo, al futurismo, alle opere astratte, dalle grandi tele moderne agli oggetti, mobili, arazzi, paralumi, fino alle sciarpe, cravatte, cappelli, ricami, manifesti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quadri, vestiti e design: l’arte totale di Balla

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