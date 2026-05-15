L’arte totale di Balla | Passione di casa Biagiotti Disegnava l’ottimismo
Domani apre al Mart di Rovereto una mostra dedicata a Giacomo Balla, artista di spicco dell’avanguardia italiana. L’esposizione propone opere provenienti dalle Collezioni Biagiotti Cigna e resterà visitabile fino al 18 ottobre. La rassegna, curata da Beatrice Avanzi e Fabio Benzi, si concentra sulla capacità di Balla di trasmettere ottimismo attraverso la sua arte. Il progetto è sostenuto da Laura Biagiotti Group e si inserisce nel percorso di approfondimento sulla figura e il lavoro dell’artista.
Mancinelli Domani al Mart di Rovereto si inaugura Giacomo Balla. Lo stile dell’avanguardia. Opere dalle Collezioni Biagiotti Cigna, fino al 18 ottobre, a cura di Beatrice Avanzi e Fabio Benzi, con il sostegno di Laura Biagiotti Group. Al centro non c’è solo una collezione, ma Lavinia Biagiotti Cigna: rappresentante del Made in Italy nel mondo, imprenditrice e stilista, terza generazione di donne alla guida dell’azienda di famiglia, fondata da Delia Biagiotti. Guida oggi il gruppo con passione e attenzione, la stessa lungimiranza affettuosa che ebbe sua madre Laura Biagiotti, scomparsa nel 2017, insieme al marito Gianni Cigna: custodire la bellezza, valorizzare luoghi di alto valore artistico, finanziare progetti di recupero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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