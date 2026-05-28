Negli ultimi anni, il settore dell'arredamento ha visto un aumento di oggetti domestici ispirati alla moda, come tessuti e dettagli che richiamano vestiti e accessori. Questa tendenza combina design e stile, portando elementi di abbigliamento nelle case. Le aziende producono coperte, cuscini e altri complementi d’arredo con motivi e materiali simili a quelli usati nella moda. La fusione tra moda e arredamento crea ambienti più personalizzati e in linea con le tendenze di stile.

Il confine tra moda e arredamento, negli ultimi anni, è stato ridisegnato. Se spesso gli stilisti hanno tratto ispirazione dal mondo domestico - rubando dettagli da tappeti, paralumi e argenteria per le loro sfilate - oggi assistiamo a una sorprendente micro-tendenza: sono gli oggetti di uso quotidiano a "vestirsi" o a emulare i capi d'abbigliamento, diventando allo stesso tempo pratici e giocosi. Si tratta di un'ondata non del tutto inedita nel mondo del design: già nel 1978 lo scultore e designer Wendell Castle ha creato "Coat on a Chair", un blocco unico di acero intagliato che fonde insieme la praticità della sedia e l'illusionismo trompe l'oeil del cappotto, che sembra a tutti gli effetti una giacca appesa al legno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quando il design si veste di moda gli oggetti di casa che imitano i vestiti

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