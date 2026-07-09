Putin ha perso la scommessa sull'isolamento di Kiev | la Nato punta sull'Ucraina dopo il vertice di Ankara

Dopo il vertice di Ankara, la NATO ha annunciato il rafforzamento del sostegno militare all’Ucraina, riconoscendone il ruolo nella sicurezza euro-atlantica. La decisione prevede aiuti a lungo termine e un rafforzamento del pilastro europeo dell’Alleanza. La riunione segna un cambio di direzione rispetto alle precedenti posizioni sul conflitto, con una maggiore attenzione verso il coinvolgimento diretto dell’Ucraina nel sistema di difesa collettivo.

Per il direttore del Centro Nuova Europa di Kyiv, il summit segna una svolta: la NATO riconosce il ruolo dell'Ucraina nella sicurezza euro-atlantica, garantisce aiuti militari di lungo periodo e rafforza il pilastro europeo dell'Alleanza. “La pace resta lontana, ma il Cremlino dovrà rivedere i suoi calcoli”. L’intervista di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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