Putin annuncia che la guerra in Ucraina sta finendo e punta sull’ex cancelliere Schroeder come mediatore con l'Ue
Il presidente russo ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta per concludersi, indicando una possibile fine del conflitto. Nel frattempo, ha indicato l’ex cancelliere tedesco come figura di mediazione tra Mosca e l’Unione Europea. Questa dichiarazione è arrivata in risposta alla proposta di dialogo avanzata dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni e negoziati ancora in corso tra le parti coinvolte.
Il Presidente russo ape ai negoziati con l’Ue replicando alla proposta di dialogo del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder. Altrimenti, che scelgano loro un leader di cui si fidano".🔗 Leggi su Fanpage.it
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