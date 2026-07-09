Il punto prelievi di sangue dell’ospedale di San Severino è stato trasferito nella Casa della comunità, dove sono stati allestiti spazi dedicati. Il servizio ora è più accessibile per i cittadini, che possono effettuare le analisi in un ambiente più vicino e comodo. La struttura è stata attrezzata appositamente per garantire l’efficienza delle operazioni e la comodità degli utenti. La modifica riguarda esclusivamente il luogo, senza alterare le modalità di prenotazione o di accesso al servizio.

Il Punto per i prelievi di sangue dell’ ospedale di San Severino è stato trasferito nella Casa della comunità, dove sono stati allestiti spazi dedicati. Da ieri accettazioni e prelievi vengono eseguiti nella nuova struttura, poco distante dal Bartolomeo Eustachio, con l’obiettivo di rendere il servizio più confortevole e accessibile. "Il Punto prelievi all’interno della Casa della comunità garantisce una migliore accessibilità e sicurezza per i cittadini e, nello stesso tempo, per l’Ast di Macerata significa potenziare il territorio e garantire la piena operatività dell’ospedale" sottolinea Massimiliano Cannas, direttore socio sanitario. Si può accedere al servizio prenotando tramite la piattaforma Zero Coda, oppure senza prenotazione, ad accesso diretto, nella fascia oraria 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Punto prelievi nella Casa della comunità: servizio più accessibile

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Aperta la Casa della Comunità di Faenza

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