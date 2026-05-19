Servizio civile alle Scotte Punto prelievi e accoglienza

L'azienda ospedaliero-universitaria di Siena ha annunciato la partecipazione a un progetto del Servizio civile regionale, offrendo tre iniziative con sei posti complessivi disponibili. I servizi includono il supporto nelle attività di punto prelievi e di accoglienza presso la struttura ospedaliera. La selezione riguarda giovani che intendono dedicarsi a queste attività, inserendosi nelle funzioni di assistenza e supporto ai pazienti. La partecipazione è rivolta a chi desidera contribuire ai servizi sanitari e di assistenza all’interno dell’ospedale.

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L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese partecipa al progetto del Servizio civile regionale con tre progetti, per un totale di sei posti disponibili. I giovani saranno impegnati nei tre progetti già approvati: quello denominato ‘accoglienza al Punto Prelievi unico con i giovani del Servizio civile regionale’; poi il ’supporto dei giovani del servizio civile regionale al servizio accoglienza’; e il terzo è ’accoglienza orientamento e self accettazione nell’area ambulatoriale chirurgica con i giovani del Servizio civile regionale’. Le candidature devono essere presentate online entro il 10 giugno prossimo alle 12, attraverso il portale regionale dedicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile alle Scotte. Punto prelievi e accoglienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comazzo, attivo dal 9 maggio il nuovo punto prelievi con servizio TaoComazzo (Lodi), 4 maggio 2026 – Debutterà sabato 9 maggio il nuovo punto prelievi con servizio Tao (Terapia anticoagulante orale) all’ambulatorio... Leggi anche: Accoglienza, inclusione e supporto ai fragili: 11 posti di servizio civile all'Ausl Servizio civile alle Scotte. Punto prelievi e accoglienzaL’Azienda ospedaliero universitaria Senese propone tre progetti con 6 posti di supporto alle attività, compresa l’esperienza nell’area ambulatoriale chirurgica . lanazione.it Il servizio civile compie 25 anni: oggi come allora, significa paceSono 720mila i giovani che in questi 25 anni hanno scelto il servizio civile, nato con la legge 64/2001. Cosa è cambiato da allora? Da 181 volontari del primo anno si è arrivati a quasi 55mila nel ... vita.it