Niente dentista alla Casa della Comunità di Primavalle | Non abbiamo più un servizio essenziale

Diversi cittadini di Primavalle hanno segnalato l’assenza del servizio odontoiatrico presso la Casa della Comunità, la struttura socio-sanitaria aperta il 31 marzo scorso. Secondo le testimonianze, il personale e il medico che garantivano il servizio sono scomparsi, lasciando senza assistenza i pazienti che avevano prenotato visite o trattamenti. La mancanza di questo servizio viene descritta come una perdita importante di un servizio essenziale, già assente in precedenza.

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