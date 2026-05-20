Niente dentista alla Casa della Comunità di Primavalle | Non abbiamo più un servizio essenziale
Diversi cittadini di Primavalle hanno segnalato l’assenza del servizio odontoiatrico presso la Casa della Comunità, la struttura socio-sanitaria aperta il 31 marzo scorso. Secondo le testimonianze, il personale e il medico che garantivano il servizio sono scomparsi, lasciando senza assistenza i pazienti che avevano prenotato visite o trattamenti. La mancanza di questo servizio viene descritta come una perdita importante di un servizio essenziale, già assente in precedenza.
“Non abbiamo più un servizio essenziale. Il dottore, il personale tutti spariti”. Questa la denuncia di diversi cittadini di Primavalle che segnalano la mancanza del servizio odontoiatrico nella Casa della Comunità di Primavalle, la struttura socio-sanitaria inaugurata lo scorso 31 marzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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