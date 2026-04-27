Durante una recente partita, il centrocampista croato ha subito una frattura dello zigomo sinistro a seguito di uno scontro in campo. Dopo l’incidente, è stato sottoposto a controlli medici e si sono avviate le procedure per valutare le sue condizioni. Le prime notizie indicano che il giocatore dovrà rimanere lontano dal campo per un periodo di recupero ancora da definire, in attesa di specifici approfondimenti clinici.

Calciomercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono 45 milioni. Ecco la strategia nerazzurra Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Dino Tommasi nuovo designatore ad interim per Serie A e B al posto di Rocchi. La decisione Caso arbitri, tra gli indagati non ci sono tesserati di club di Serie A! Ultimissimi sviluppi sulla vicenda De Meo (ex arbitro) fa una confessione shock: «Gesti dalle vetrate una consuetudine, tutti sapevano e vivevano con malumore. Così si falsava un campionato» Inchiesta arbitri: 5 indagati ma le persone iscritte sarebbero di più.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Modric: frattura dello zigomo sinistro per il croato. Le condizioni dopo Milan Juve e i tempi di recupero

Notizie correlate

Infortunio Modric, ansia in casa Milan: le condizioni del croatoLa partita tra Milan e Juventus è terminata sullo 0-0 con le due squadre che hanno compiuto un altro passo in avanti verso la qualificazione alla...

Leggi anche: Milan, Modric ko: frattura allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Calcio Live News: Calha e Modric ko, i codici in sala Var, la 34esima di A si chiude con due posticipi; MILAN - Frattura dello zigomo sinistro per Modric, intervento chirurgico per il croato.

Modric, infortunio in Milan-Juve: le news di oggiLuka Modric è stato costretto a uscire al 79’ di Milan-Juventus dopo un duro scontro -fortuito- a centrocampo con Manuel Locatelli. Al 76’, Modric e il capitano juventino, infatti, sono venuti a conta ... sport.sky.it

Milan, frattura allo zigomo per Modric dopo lo scontro con Locatelli: sarà operatoIeri sera, in uno scontro fortuito con Manuel Locatelli, Luka Modric ha subito un infortunio al volto che gli ha impedito di proseguire la partita. Questa mattina il croato è stato sottoposto ... tuttojuve.com

Il Milan perde Luka Modric A causa del duro scontro con Locatelli nel corso di Milan-Juve, il centrocampista croato ha rimediato una frattura dello zigomo sinistro L’infortunio è tutt’altro che banale, tanto che il pallone d’Oro dovrà operarsi e ris - facebook.com facebook

. @lukamodric10, che botta: k.o. per #infortunio alla testa nel finale di #MilanJuventus. Oggi gli esami - #MilanJuve @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric x.com