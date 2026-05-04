Infortunio Berardi come sta dopo il problema muscolare nella sfida contro il Milan Le ultime sui tempi di recupero

L’attaccante ha riportato un problema muscolare durante la partita contro il Milan. Dopo l’infortunio, sono stati effettuati controlli medici per valutare le sue condizioni. Le prime diagnosi indicano una lesione che richiederà un periodo di riposo e trattamento specifico. Le società sportive stanno monitorando da vicino l’evoluzione della situazione e i tempi di recupero stimati. Al momento, non sono state comunicate date precise per il rientro in campo.

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