Christian Pulisic ha una microfrattura al perone della gamba destra, diagnosticata attraverso esami medici. L’infortunio si è verificato durante la partita degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, quando è uscito al 52° minuto. Il giocatore dovrebbe tornare in campo con il club a metà agosto.

Microfrattura al perone della gamba destra. Non suona bene. Gli esami hanno rivelato l'entità dell'infortunio di Christian Pulisic, uscito per infortunio dopo 52 minuti di Stati Uniti-Belgio, la partita degli ottavi che ha chiuso il Mondiale americano. Serataccia perché, se anche gli States si fossero qualificati per i quarti, Pulisic non ci sarebbe stato. I tempi di recupero sono stimati in 3-6 settimane, anche se è probabile che, con l'estate di mezzo, Capitan America resti fuori fino a fine agosto. Il Milan comincerà il 23 agosto a Torino ed è presto per capire se Pulisic ci sarà. A oggi, è improbabile vederlo in campo, considerato che dovrà ritrovare la condizione dopo un mese e mezzo di assenza, preceduto da una stagione lunga e per lui complessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pulisic, c'è la diagnosi: microfrattura al perone. Tornerà col Milan a metà agosto

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