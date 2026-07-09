Un uomo di 67 anni è deceduto in ospedale dopo un malore verificatosi in una clinica. La sera precedente aveva parlato con il fratello, aveva mangiato e appariva in condizioni tranquille. La vittima è stata immediatamente assistita ma non è sopravvissuta. Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta che indaga sulle cause del decesso. La famiglia ha riferito che nulla aveva fatto presagire quanto accaduto.

La sera prima aveva parlato con il fratello, aveva mangiato, sembrava tranquillo. Nulla, almeno secondo i familiari, lasciava pensare a quello che sarebbe accaduto poche ore dopo. Giovanni G., 67 anni, di Gallipoli, ospite da circa due anni in una casa di cura, è morto sabato 4 luglio all’ospedale di Scorrano dopo un malore accusato nella struttura. Un decesso improvviso, finito ora al centro di un’inchiesta della Procura di Lecce. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono stati iscritti nel registro degli indagati il titolare della struttura, due operatori in servizio e un medico dell'ospedale di Scorrano. A presentare denuncia sono stati i familiari, convinti che sia necessario chiarire le circostanze del decesso: “Vogliamo comprendere cosa sia realmente successo, nostro fratello stava bene sino al giorno prima”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Puglia, 67enne muore in ospedale dopo un malore in clinica: 4 indagati

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