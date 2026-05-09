Corsa in Ospedale dopo il malore muore Carabiniere di 47 anni in Campania

Un carabiniere di 47 anni è deceduto in Campania dopo aver accusato un malore e aver cercato di arrivare in ospedale. La notizia ha provocato dolore a Nocera Inferiore, dove viveva e lavorava. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e cittadini.

Profondo cordoglio a Nocera Inferiore per la scomparsa di Francesco Perrotta, una notizia che ha colpito duramente anche l’ambiente dell’Arma dei carabinieri. Il militare, 47 anni, è venuto a mancare dopo un improvviso malore avvenuto nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nella notte, lasciando sgomenta l’intera comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni, Perrotta si trovava nella sua casa di via Fucilari quando avrebbe iniziato ad accusare forti dolori al petto. Resosi conto della gravità della situazione, è stato richiesto tempestivamente l’intervento dei soccorsi sanitari. L’allarme ha mobilitato in breve tempo il personale del 118.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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