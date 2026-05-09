Colto da malore nella notte | carabiniere muore poco dopo l' arrivo in ospedale

Un appuntato dei carabinieri di 47 anni è deceduto nella notte dopo aver accusato un improvviso malore nella sua abitazione di Nocera Inferiore. Dopo il malore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui