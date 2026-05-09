Colto da malore nella notte | carabiniere muore poco dopo l' arrivo in ospedale
Un appuntato dei carabinieri di 47 anni è deceduto nella notte dopo aver accusato un improvviso malore nella sua abitazione di Nocera Inferiore. Dopo il malore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.
È morto nella notte un appuntato dei carabinieri di 47 anni, Francesco Perrotta, deceduto dopo un improvviso malore accusato nella sua abitazione di via Fucilari a Nocera Inferiore. La corsa in ospedaleSecondo quanto si apprende, l’uomo si sarebbe sentito male poco dopo le 3 del mattino.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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