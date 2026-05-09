Colto da malore nella notte | carabiniere muore poco dopo l' arrivo in ospedale

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntato dei carabinieri di 47 anni è deceduto nella notte dopo aver accusato un improvviso malore nella sua abitazione di Nocera Inferiore. Dopo il malore, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. La notizia ha suscitato commozione nella comunità locale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morto nella notte un appuntato dei carabinieri di 47 anni, Francesco Perrotta, deceduto dopo un improvviso malore accusato nella sua abitazione di via Fucilari a Nocera Inferiore. La corsa in ospedaleSecondo quanto si apprende, l’uomo si sarebbe sentito male poco dopo le 3 del mattino.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Corsa in Ospedale dopo il malore, muore Carabiniere di 47 anni in CampaniaProfondo cordoglio a Nocera Inferiore per la scomparsa di Francesco Perrotta, una notizia che ha colpito duramente anche l’ambiente dell’Arma dei...

Livorno, carabiniere fuori servizio salva la vita a un anziano colto da malore in piazza MagentaQuando ha visto il suo conoscente cadere a terra a causa di un malore non ci ha pensato due volte e ha iniziato a praticare le manovre di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia; Lutto nel mondo del motociclismo: colto da malore, muore in Sicilia il pilota Stefano Torrini; Colto da malore durante una gara di enduro a Palermo: è morto Stefano Torrini, 68 anni; Colto da malore improvviso: 48enne elitrasportato d'urgenza al Ruggi.

colto da colto da malore nellaTragedia a Castellaneta: turista colto da malore muore in spiaggiaPomeriggio tragico ieri a Castellaneta Marina. Un turista tedesco di 55 anni è morto per arresto cardiaco improvviso mentre si trovava ... msn.com

colto da colto da malore nellaTre alpini salvano la vita a un uomo colto da un malore, Salis li invita a TursiPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... genovatoday.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.