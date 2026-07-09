Psychos | È tempo di urlare con voce da orchi con l’amore nel cuore

Gli Psychos hanno dichiarato che è il momento di esprimersi con forza, come “urlare con voce da orchi con l’amore nel cuore”. Questa frase, contenuta in un’intervista, sembra riassumere il significato di Twisted Youth Freeway. Non sono stati forniti dettagli sulla data, sul contesto o su altre dichiarazioni ufficiali relative al progetto o all’artista.

Nell’intervista agli Psychos che segue, c’è una frase che sembra contenere l’intero senso di Twisted Youth Freeway: «È tempo di iniziare a urlare con voce da orchi con l’amore nel cuore». Non è solo un’immagine quasi brutale nella sua efficacia, ma la chiave con cui la band senese guidata da Andy Romi attraversa il proprio nuovo concept album, distribuito da Corallo Records per Lotus Music Production: un disco che parte dalla violenza domestica, passa attraverso la fuga, la strada, il lutto, l’abuso di sostanze, la perdita di identità e arriva, senza cercare scorciatoie consolatorie, alla possibilità di non restituire al mondo la violenza ricevuta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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