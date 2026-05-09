Arezzo si prepara a modificare le regole sulla movida, con il centrosinistra che propone un nuovo approccio. La proposta include la possibilità per i giovani di bere, urlare e sporcare senza restrizioni eccessive, mantenendo comunque un richiamo a valori come quelli di Kant. La discussione si basa su documenti ufficiali, mentre il dibattito pubblico si sviluppa attorno a questa proposta e alle sue implicazioni.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Giovanni Grasso, candidato di Casa Riformista AREZZO – Dopo anni di dibattiti, polemiche, ordinanze, lamentele, secchiate d’acqua dai balconi e “ora chiamo i carabinieri”, la politica aretina ha finalmente trovato la soluzione definitiva alla movida: parlare con i ragazzi. L’annuncio arriva da Giovanni Grasso, candidato di Casa Riformista, che propone un modello innovativo basato su dialogo, convivenza e filosofia tedesca del Settecento. “Bisogna mettersi nei panni degli altri, come sosteneva Kant”, avrebbe dichiarato Grasso, diventando di fatto il primo candidato nella storia di Arezzo a collegare Piazza Sant’Agostino alla Critica della Ragion Pura.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Movida ad Arezzo, il centrosinistra propone la rivoluzione: i giovani potranno bere, urlare e sporcare ma con Kant nel cuore

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