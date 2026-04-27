L' estate del centro storico si accende con i ' Mercoledì nel cuore' | un viaggio nel tempo tra musica e show

Il cuore pulsante di Forlì si prepara a battere a ritmo di musica, storia e partecipazione. Dal 17 giugno al 9 settembre 2026, tornano i “Mercoledì nel cuore”, l’appuntamento fisso dell’estate forlivese che quest’anno promette di stupire con un tema suggestivo: “A spasso nel tempo”. La rassegna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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