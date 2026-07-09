Psg Stories e ’Mercoledì del turista’ Tour gratuiti alla scoperta della città

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state annunciate due iniziative, “Psg Stories” e “’Mercoledì del turista”, che offrono tour gratuiti per visitare la città. Le visite si svolgeranno durante il giorno e la notte, con guide che accompagneranno i partecipanti tra le principali attrazioni storiche. L’offerta comprende sei date, durante le quali i partecipanti potranno scoprire i luoghi di interesse senza costi. Le iniziative sono rivolte a chi desidera esplorare la città in modo gratuito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Visitare la città di giorno e di notte per ammirare le bellezze storiche accompagnati da una guida. Le iniziative e #Psg Stories e ’ Mercoledì del turista ’ permettono di farlo gratuitamente attraverso 6 date. Venerdì si parte con le prime visite serali, si replicherà il 31 luglio e il 7 agosto. Da piazza Matteotti partirà alle 21 un gruppo di massimo 40 partecipanti alla scoperta della città. Il percorso comprende il museo settecentesco, Rocca Tiepolo, il teatro, le mura castellane, Castel San Giorgio e presepe permanente. Prenotazione obbligatoria al 350.5874854 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13).Durante la passeggiata della durata di due ore sarà possibile fotografare e pubblicare sui social il proprio scatto con l’hastag #PsgStories. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

psg stories e 8217mercoled236 del turista8217 tour gratuiti alla scoperta della citt224
© Ilrestodelcarlino.it - Psg Stories e ’Mercoledì del turista’. Tour gratuiti alla scoperta della città
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Discover Modena! Tour guidato in inglese alla scoperta della città UNESCO

Alla scoperta dell'urban art vicino Milano: tornano i tour gratuiti a RomentinoA pochi chilometri da Milano, un parco logistico ospita una serie di opere di urban art che attirano visitatori e appassionati.

Argomenti più discussi: #Psg Stories e Mercoledì del turista, si parte; Gonçalo Ramos saluta il Psg: Orgoglioso di aver contribuito a scrivere una pagina di storia del club; Un portiere comasco al Psg: dal Lago, poi nel Milan, ora sarà il terzo del Paris; Diomande e l’effetto Mondiale: tutte le spese folli per i giocatori che brillano nel torneo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web