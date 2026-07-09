Sono state annunciate due iniziative, “Psg Stories” e “’Mercoledì del turista”, che offrono tour gratuiti per visitare la città. Le visite si svolgeranno durante il giorno e la notte, con guide che accompagneranno i partecipanti tra le principali attrazioni storiche. L’offerta comprende sei date, durante le quali i partecipanti potranno scoprire i luoghi di interesse senza costi. Le iniziative sono rivolte a chi desidera esplorare la città in modo gratuito.

Visitare la città di giorno e di notte per ammirare le bellezze storiche accompagnati da una guida. Le iniziative e #Psg Stories e ’ Mercoledì del turista ’ permettono di farlo gratuitamente attraverso 6 date. Venerdì si parte con le prime visite serali, si replicherà il 31 luglio e il 7 agosto. Da piazza Matteotti partirà alle 21 un gruppo di massimo 40 partecipanti alla scoperta della città. Il percorso comprende il museo settecentesco, Rocca Tiepolo, il teatro, le mura castellane, Castel San Giorgio e presepe permanente. Prenotazione obbligatoria al 350.5874854 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13).Durante la passeggiata della durata di due ore sarà possibile fotografare e pubblicare sui social il proprio scatto con l’hastag #PsgStories. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Psg Stories e ’Mercoledì del turista’. Tour gratuiti alla scoperta della città

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