Discover Modena! Tour guidato in inglese alla scoperta della città UNESCO
Il 8 luglio alle 20.45 si svolgerà un tour guidato in inglese a Modena, patrocinato dal Comune e inserito nella rassegna Modena Bai Nait 2026. L’itinerario si concentra sulla città riconosciuta dall’UNESCO come sito patrimonio dell’umanità. L’evento offre l’opportunità di scoprire i principali monumenti e punti di interesse del centro storico. La visita si svolge in lingua inglese e rientra tra le iniziative promosse per valorizzare il patrimonio culturale locale.
Mercoledì 8 Luglio - ore 20.45, con il Patrocinio del Comune di Modena, all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2026Discover Modena! The Unesco site.English tour for everybody, We'll visit Piazza Grande, the Cathedral of Modena, the Medieval quarters. Tour in inglese rivolto anche agli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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