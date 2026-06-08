Discover Modena! Tour guidato in inglese alla scoperta della città UNESCO

Notizia in breve

Il 8 luglio alle 20.45 si svolgerà un tour guidato in inglese a Modena, patrocinato dal Comune e inserito nella rassegna Modena Bai Nait 2026. L’itinerario si concentra sulla città riconosciuta dall’UNESCO come sito patrimonio dell’umanità. L’evento offre l’opportunità di scoprire i principali monumenti e punti di interesse del centro storico. La visita si svolge in lingua inglese e rientra tra le iniziative promosse per valorizzare il patrimonio culturale locale.