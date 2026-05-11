Alla scoperta dell' urban art vicino Milano | tornano i tour gratuiti a Romentino

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi chilometri da Milano, un parco logistico ospita una serie di opere di urban art che attirano visitatori e appassionati. I tour gratuiti permettono di esplorare le installazioni dipinte sulle pareti e sugli edifici industriali, offrendo uno sguardo diretto sulla scena artistica di strada. Questa iniziativa mira a valorizzare lo spazio pubblico attraverso il coinvolgimento della comunità e la promozione dell’arte urbana.

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Nel cuore di un parco logistico alle porte di Milano prende vita un’esperienza artistica unica, dove le architetture industriali si trasformano in una sorprendente galleria d’arte a cielo aperto.Il 16 e 17 maggio 2026 tornano i tour gratuiti al Prologis Park Romentino (NO), un’occasione unica per.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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