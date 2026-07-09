Le Fiamme Gialle hanno effettuato un nuovo intervento nel settore degli affidamenti di appalti nella provincia di Avellino. Le operazioni riguardano controlli sulla gestione amministrativa dell'ente, con verifiche su procedure e documenti relativi ai contratti pubblici. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali irregolarità o sui soggetti coinvolti. L’azione fa seguito a precedenti controlli delle forze dell’ordine nel settore degli appalti pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le Fiamme Gialle tornano a bussare alle porte della Pr ovincia di Avellino, riaccendendo i riflettori sulla gestione amministrativa dell’ente. Nella giornata di oggi, i militari della Guardia di Finanza hanno fatto un nuovo e inaspettato accesso a Palazzo Caracciolo, concentrando le proprie attività al terzo piano dell’edificio, dove hanno sede gli uffici cruciali del settore Appalti. Secondo le prime indiscrezioni, l’ispezione si è protratta per diverse ore. I finanzieri hanno passato al setaccio faldoni, registri e documenti informatici, muovendosi in un clima di massimo riserbo istituzionale. L’attività... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, nuovo blitz della Finanza nel settore affidamento appalti

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Hearing CEO doesn't love her, she left; he ran into the rain, hugged and confessed many times!

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