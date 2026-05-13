A Sorrento, la Guardia di Finanza ha eseguito misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti pubblici. L'indagine della Procura riguarda presunte irregolarità e pratiche di corruzione legate all'assegnazione di contratti pubblici. Le autorità hanno notificato le misure a diverse persone coinvolte, secondo quanto si apprende dai primi comunicati ufficiali. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimenti sulle procedure amministrative locali.

Sorrento, inchiesta appalti: scattano le misure cautelari della Procura. A distanza di quasi un mese dagli interrogatori preventivi nell’ambito dell’inchiesta su un presunto sistema di corruzione legato agli appalti pubblici nel Comune di Sorrento, la Guardia di Finanza di Torre Annunziata sta notificando in queste ore le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Procura oplontina. Il provvedimento riguarda complessivamente sette arresti e due misure interdittive. Le ipotesi di reato contestate dagli inquirenti sono, a vario titolo, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sorrento, appalti e presunta corruzione: misure cautelari della Guardia di Finanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Appalti e corruzione a Sorrento, in corso notifica misure cautelariTempo di lettura: 2 minutiA distanza di quasi un mese dagli interrogatori preventivi disposti nell’ambito dell’inchiesta sul presunto sistema di...

Leggi anche: ‘Sistema Sorrento’, chieste nuove misure cautelari. La Guardia di Finanza sta eseguendo le notifiche

Sorrento - Appalti e concorsi al Comune, 9 misure cautelari: indagine su presunte corruzioni e gare pilotateLa Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito arresti domiciliari e divieti di dimora nell’ambito di un’inchiesta della Procura su appalti pubblici e concorsi al Comune di Sorrento. Coinvolti ... stabiachannel.it

Sorrento, maxi-inchiesta su appalti e concorsi: 7 arresti e 2 divieti di dimoraSORRENTO – Nuovo capitolo nell’inchiesta sul presunto sistema Sorrento. Questa mattina la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito Sorrento, maxi-inchiesta su appalti e concorsi: 7 arresti ... marigliano.net