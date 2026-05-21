Blitz delle fiamme gialle | nei guai responsabile di azienda leader nel settore della logista

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fiamme Gialle di Padova hanno eseguito un sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro nei confronti di un'impresa di Selvazzano, operante nel settore della logistica. L'intervento si è concluso con un'azione di blocco finanziario, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui reati contestati. La notizia arriva in un momento in cui le autorità intensificano i controlli nel settore, senza confermare altre operazioni in corso.

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Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro a carico di una impresa di Selvazzano attiva nel settore della logistica. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Padova, su richiesta della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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