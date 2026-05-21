Blitz delle fiamme gialle | nei guai responsabile di azienda leader nel settore della logista
Le Fiamme Gialle di Padova hanno eseguito un sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro nei confronti di un'impresa di Selvazzano, operante nel settore della logistica. L'intervento si è concluso con un'azione di blocco finanziario, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui reati contestati. La notizia arriva in un momento in cui le autorità intensificano i controlli nel settore, senza confermare altre operazioni in corso.
Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro a carico di una impresa di Selvazzano attiva nel settore della logistica. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Padova, su richiesta della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
ENG SUB | Farewell to Hei Yu Stellar Transformations| Yuewen Animation
Sullo stesso argomento
Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle FaveI controlli dei carabinieri e della finanza, coordinati dalla procura di Roma, hanno portato i primi effetti tangibili.
Salone Internazionale del Libro, le Fiamme Gialle presentano il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025”In occasione della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.
SALERNO: BLITZ ANTIDROGA DELLE FIAMME GIALLE Un carico di cocaina da 45mila euro pronto a invadere le piazze di spaccio. La Guardia di Finanza di Salerno ha arrestato un 23enne trovato in possesso di oltre 700 grammi di droga e più di 1.000 facebook
Olbia, corriere della droga fermato al porto: sequestrato un chilo e mezzo di hashishBlitz delle Fiamme Gialle al porto di Olbia Isola Bianca. I finanzieri del Gruppo locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 54 anni, originario ... algheroeco.com
La Guardia di Finanza di Cagliari scopre 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di oltre 48 milioni di euroA scoprirle, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari che ha portato a termine l'operazione Red Jack ... msn.com