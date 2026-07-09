Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che lo Stato ebraico è pronto a colpire l'Iran per la terza volta, se ritenuto necessario. Ha aggiunto che l’attacco potrebbe essere eseguito con una forza ancora più potente rispetto alle operazioni precedenti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione crescente tra i due paesi.

Israele è pronto ad attaccare "per la terza volta" l'Iran se necessario, e a farlo "con una forza ancora maggiore". L'ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. "Le forze armate sono pronte e in allerta per riprendere i combattimenti, per riconquistare la superiorità nei cieli e colpire di nuovo in Iran, per eliminare minacce, anche per la terza volta, se necessario", ha detto Katz, intervenendo durante una cerimonia militare. "Se dobbiamo andare di nuovo, lo faremo, anche con una forza maggiore", ha poi aggiunto. Quanto al nodo libanese, i vertici di Tel Aviv assicurano: "Resteremo nella zona cuscinetto finché le infrastrutture di Hezbollah non saranno completamente smantellate", e la zona inoltre "sarà sgomberata dai suoi abitanti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - "Pronti ad attaccare per la terza volta". Israele minaccia l'Iran

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