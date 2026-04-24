Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prorogato di tre settimane, secondo quanto comunicato dalle parti coinvolte. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a intervenire contro l’Iran, ma riferiscono di una carenza di missili. In caso di rottura del cessate il fuoco, l’ex presidente ha annunciato la possibilità di un nuovo intervento militare americano.

Israele ha accettato di estendere la tregua col Libano per altre tre settimane, certificando il momento di difficoltà vissuto dall’asse occidentale. Gli Usa si dicono pronti ad attaccare di nuovo l’Iran se il cessate il fuoco dovesse saltare, ma la verità è che sono pesantemente a corto di missili. Come aveva anticipato su Virgilio Notizie più di una volta, l’intervento statunitense nello Stretto di Hormuz ha avuto l’effetto di consumare risorse militari, inclusi gli intercettori Thaad, che invece sarebbero dovute restare nell’Indopacifico, di gran lunga il quadrante più strategico per Washington. La tregua concordata da Israele e Libano, cosa c’è dietro Diciamolo subito: gli Stati Uniti hanno la maggiore pressione addosso in questo conflitto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tregua tra Libano e Israele estesa di tre settimane, Usa pronti ad attaccare l'Iran ma sono a corto di missili

Notizie correlate

Trump ha annunciato la tregua di tre settimane tra Israele e LibanoDonald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato esteso di tre settimane al termine di un incontro a Washington tra...

Caos nello Stretto di Hormuz: l’Iran lo chiude di nuovo a causa del blocco Usa, segnalati spari. Israele torna ad attaccare il Libano – La direttaDopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco; Al via un cessate il fuoco di 10 giorni fra Israele e il Libano, è stato Trump a dare l’annuncio; Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; È entrata in vigore una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano.

Iran, Trump: Tregua tra Israele e Libano per altre tre settimaneIl presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che Israele e Libano estenderanno di altre tre settimane il cessate il fuoco di 10 giorni in corso e ha promesso che in futuro ospiterà il presidente ... tg.la7.it

Medio Oriente - Cnn, 'Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua'La Cnn: 'Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare'. Il presidente Usa ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | Secondo la Cnn gli Usa pianificano attacchi all'Iran su Hormuz se salta la tregua. Nel mirino le mine, le imbarcazioni d'attacco rapido e le minacce costiere. #ANSA - facebook.com facebook

Iran, Trump: "Tregua tra Israele e Libano per altre tre settimane" x.com