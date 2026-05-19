Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali di tensione tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano che ha dichiarato di non essere disposto a fare concessioni a Teheran dopo aver ricevuto la risposta iraniana sui colloqui di pace. Nel frattempo, si parla di un possibile attacco da parte di Israele, che sembra essere in posizione di preparazione. La situazione tra le parti coinvolge diversi piani di discussione e una crescente attenzione internazionale.

Lo stretto indispensabile Le proposte di accordo fanno avanti e indietro mentre Netanyahu prepara la guerra. Teheran inventa l’Authority di Hormuz Lo stretto indispensabile Le proposte di accordo fanno avanti e indietro mentre Netanyahu prepara la guerra. Teheran inventa l’Authority di Hormuz Donald Trump afferma di «non essere disposto» a fare alcuna concessione a Teheran, dopo aver ricevuto la risposta iraniana sui colloqui per un accordo di pace. Il presidente Usa aveva ammonito: «Farebbero meglio a darsi una mossa, in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla». Tuttavia, secondo alcune fonti, gli americani stavano mostrando flessibilità proponendo una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio della riapertura dello Stretto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Scambio di piani tra Usa e Iran. Israele pronto ad attaccare

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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