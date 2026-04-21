Promozione Il Forte dei Marmi si gode Bertozzi Pietrasanta in grande spolvero verso i playoff

Nel campionato di Promozione, il Pietrasanta ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, consolidando il terzo posto in classifica. La squadra si sta dimostrando in grande forma e si avvicina ai playoff con un buon ruolino di marcia. Nel frattempo, Il Forte dei Marmi si sta facendo notare grazie alla prestazione di Bertozzi, mentre Pietrasanta si prepara a proseguire la sua striscia di successi.

In Promozione scoppia di salute il Pietrasanta. Terza vittoria di fila per i biancocelesti e 3° posto blindato matematicamente. con dunque la sicurezza di giocare la semifinale playoff in casa allo stadio Comunale “XIX Settembre“ e con il vantaggio dei risultati su tre a disposizione per andare in finale: in caso di segno X al 90’ però si andrebbe ai tempi supplementari. e se pure lì persistesse il pari sarebbe il Pietrasanta a spuntarla. Nella 29ª giornata (14ª di ritorno. e penultima della stagione regolare) il Pietrasanta di Leonardo Tocchini l’ha spuntata sul Luco col classico “cortomuso“ di matrice allegriana massimizzando il gol del difensore mancino Giacomo Laucci (al 3° sigillo in questo campionato).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione Il Forte dei Marmi si gode Bertozzi. Pietrasanta in grande spolvero verso i playoff Notizie correlate Promozione Il Forte dei Marmi ha trovato la quadra. A Pietrasanta Laucci fa 150 e Ceciarini ora segnaIn Promozione, a 6 turni dalla fine, il Pietrasanta nell’anticipo col fanalino di coda Urbino Taccola ha vinto 3-1 grazie alla doppietta... Promozione Altro pareggio per il Forte dei Marmi. Il Pietrasanta allunga la super-striscia positivaIn Promozione il Pietrasanta allunga la super striscia positiva a 12 risultati utili consecutivi (con 20 punti fatti). Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Promozione A. Il Forte dei Marmi passa all'inglese: sconfitta interna per il Casalguidi; Alle fiere di Paestum e Bolzano successo dell'offerta turistica abruzzese; Promozione. Il Forte dei Marmi acciuffa il pari al 91’ su calcio di rigore. Glaciale dal dischetto Marabese al suo sesto gol con gli squali; Risultati finali di Promozione del 12/04. Promozione Il Forte dei Marmi si gode Bertozzi. Pietrasanta in grande spolvero verso i playoffIn Promozione scoppia di salute il Pietrasanta. Terza vittoria di fila per i biancocelesti e 3° posto blindato matematicamente ... sport.quotidiano.net Promozione. Il Forte torna alla vittoriacasalguidi 0 forte dei Marmi 2 CASALGUIDI: Carli, Ceccarelli, L. Rossi, Robusto (72’ Castiglioni), Ghimenti, Bonaiuti, Dani, An. Bonfanti (81’ Diddi), De Simone ... msn.com TOP 11 PROMOZIONE - Ecco le formazioni ideali della 28esima giornata nei girone A e B - facebook.com facebook Samir Handanovic in tribuna a vedere la Primavera. L'ex portiere nerazzurro oggi guida l'Under 17 (domani lo scontro al vertice contro il Verona), nel futuro potrebbe esserci proprio la promozione in Primavera x.com