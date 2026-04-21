Martedì, a Buckingham Palace, si è svolto un ricevimento organizzato da re Carlo III e dalla regina Camilla in onore del centenario della regina Elisabetta II. L’evento ha visto la partecipazione di membri della famiglia reale e altri ospiti, che si sono riuniti per ricordare la sovrana defunta nel giorno in cui avrebbe compiuto cento anni. La cerimonia ha avuto luogo nella residenza ufficiale, con discorsi e momenti di commemorazione.

Martedì re Carlo III e la regina Camilla hanno organizzato un ricevimento a Buckingham Palace per celebrare la defunta Elisabetta II, in occasione di quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno.All’evento hanno partecipato rappresentanti delle associazioni benefiche di cui la defunta sovrana era patrona, oltre a persone che il 21 aprile festeggiano il loro centesimo compleanno.Erano presenti anche membri della famiglia reale, tra cui il principe e la principessa di Galles, la principessa Anna e il duca e la duchessa di Edimburgo. Fuorisalone, i 40 anni di McDonald's in Italia con "Pool. Ti sblocco un ricordo" Italgas, assemblea azionisti approva il bilancio 2025.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A Buckingham Palace la festa per i 100 anni della Regina Elisabetta II

Festa per i 100 anni della regina Elisabetta - Storie italiane 20/04/2026

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#Londra Una mostra, dal 10 aprile, a Buckingham Palace, di circa 300 abiti e oggetti del guardaroba di #ElisabettaII. La più grande esposizione mai realizzata dei suoi vestiti, rende omaggio a Sua Maestà in occasione di quello che sarebbe stato il suo 100i x.com