I 100 anni della Regina Elisabetta il discorso commovente di suo figlio Carlo

In occasione del centenario della nascita della Regina Elisabetta II, suo figlio, il principe di Galles, ha pronunciato un discorso toccante. L’evento ha richiamato l’attenzione di media e pubblico, celebrando la lunga vita e il ruolo della sovrana. La commemorazione si è svolta alla presenza di membri della famiglia reale e di rappresentanti ufficiali. La giornata è stata caratterizzata da momenti di riflessione e ricordo.

Cent’anni dopo la sua nascita, Elisabetta II continua a essere una presenza viva nella memoria collettiva del Regno Unito e del mondo. Nel giorno che avrebbe segnato questo traguardo simbolico, è il figlio, Re Carlo III, a trasformare il ricordo in parole cariche di affetto e significato attraverso un commovente discorso. Re Carlo, il discorso in onore di Elisabetta II. Martedì 21 aprile 2026, Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni. Un traguardo simbolico che, da solo, non basterebbe a raccontare la profondità di una vita attraversata da eventi storici, responsabilità e aspettative. Un’esistenza lunga e densa, che continua a renderla una figura profondamente amata nel Regno Unito e non solo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I 100 anni della Regina Elisabetta, il discorso commovente di suo figlio Carlo Notizie correlate I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIILa regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici. Leggi anche: "Turbata dai tempi in cui viviamo". Il discorso di Carlo III in onore della regina Elisabetta II Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Re Carlo per i 100 anni della regina Elisabetta ha organizzato un programma speciale (e commovente); I cento anni dalla nascita della regina Elisabetta, Carlo guida le commemorazioni; Storie italiane 2025/26 - Festa per i 100 anni della regina Elisabetta - 20/04/2026 - Video. I 100 anni della Regina Elisabetta, il discorso commovente di suo figlio CarloA cent’anni dalla nascita, Re Carlo rende omaggio alla madre Elisabetta II con un discorso personale e carico di emozione ... dilei.it I 100 anni della Regina Elisabetta, il video-messaggio di Re Carlo: Molte cose l’avrebbero turbataIn occasione del centenario dalla nascita della Regina Elisabetta, suo figlio Re Carlo ha ricordato la mamma con parole commoventi. Il video. donnaglamour.it Oggi sono cento anni dalla nascita della regina Elisabetta II, il monarca britannico dal regno più lungo e dalla vita più longeva, nacque il 21 aprile 1926 e trascorse 70 anni sul trono prima della sua morte, avvenuta nel settembre 2022 all’età di 96 anni, dopo u facebook "100 anni dalla nascita della regina Elisabetta, scomparsa nel 2022. In programma ci sono celebrazioni un po' sotto tono, in virtù del momento che stiamo vivendo" Alessandro Allocca #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com