A Milano si svolge l'udienza del processo che coinvolge un ex senatore e la sua moglie, accusati di aver ricevuto circa 10,84 milioni di euro da un ex presidente del consiglio. Le somme sono state movimentate tra il 2014 e il 2024 e, secondo l’accusa, non sono state dichiarate come richiesto dalla legge. La vicenda riguarda i conti correnti dei due imputati e le transazioni finanziarie contestate.

Entra nel vivo oggi, a Milano, il procedimento giudiziario che vede imputati Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle somme transitate sui loro conti correnti tra il 2014 e il 2024 e che, secondo l'accusa, non sarebbero state dichiarate come previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Processo Dell’Utri, ex senatore FI e moglie in Tribunale a Milano, udienza sui 10mln e 840mila € ricevuti da Berlusconi

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Marcello DellUtri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi

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