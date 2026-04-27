Silvio Berlusconi e i 42 milioni per Marcello Dell’Utri a processo l’ex senatore di Fi e la moglie

Da ilfattoquotidiano.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, l’ex senatore di Forza Italia e la moglie sono stati rinviati a giudizio per aver ricevuto donazioni da circa 42 milioni di euro da parte di un ex premier. La vicenda riguarda i trasferimenti di denaro tra le parti coinvolte e il processo si concentra su questa somma, che è stata oggetto di indagini da parte della procura. La data dell’udienza non è ancora stata fissata.

Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti sono stati rinviati a giudizio a Milano per la vicenda delle donazioni ricevute da Silvio Berlusconi, per un totale di circa 42 milioni di euro. A deciderlo è stata la giudice dell’udienza preliminare Giulia Marozzi, al termine dell’udienza che ha portato al rinvio a giudizio di entrambi. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni contestate è nel frattempo intervenuta la prescrizione. Il procedimento approda così nel capoluogo lombardo dopo il trasferimento per competenza territoriale disposto nei mesi scorsi da Firenze a Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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