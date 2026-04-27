A Milano è stato avviato un procedimento giudiziario contro l'ex senatore di Forza Italia e la moglie, legato a presunte donazioni di circa 42 milioni di euro. La vicenda riguarda otto transazioni finanziarie e coinvolge direttamente le persone indicate. L'udienza è fissata per il mese di luglio. La notizia si inserisce nel quadro di indagini più ampie sulle relazioni tra politica e finanziamenti privati.

Sono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prescrizione La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci. La vicenda...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda Ratti. Udienza a luglio

Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie

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