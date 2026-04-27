Marcello Dell' Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi | a giudizio anche la moglie Miranda Ratti Udienza a luglio

Da ilmattino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato avviato un procedimento giudiziario contro l'ex senatore di Forza Italia e la moglie, legato a presunte donazioni di circa 42 milioni di euro. La vicenda riguarda otto transazioni finanziarie e coinvolge direttamente le persone indicate. L'udienza è fissata per il mese di luglio. La notizia si inserisce nel quadro di indagini più ampie sulle relazioni tra politica e finanziamenti privati.

Sono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prescrizione La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci. La vicenda...🔗 Leggi su Ilmattino.it

marcello dell utri a processo per i 42 milioni ricevuti da berlusconi a giudizio anche la moglie miranda ratti udienza a luglio
© Ilmattino.it - Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda Ratti. Udienza a luglio

Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie

Video Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie

Notizie correlate

Marcello Dell'Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: a giudizio anche la moglie Miranda RattiSono stati mandati a processo a Milano, l'ex senatore di Fi, Marcello Dell'Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni...

Milano, Marcello Dell'Utri a processo per i presunti 42 mln € ricevuti da Berlusconi, a giudizio anche moglie Miranda RattiLa gup Giulia Marozzi ha fissato la prima udienza il prossimo 9 luglio, mentre su una parte delle somme è già scattata la prescrizione Sono stati...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Remigration, Craxi e Dell’Utri: Sì al presidio delle seconde generazioni. Polemica in Forza Italia; Le stragi del 1992 e la richiesta l'archiviazione per Dell'Utri: si oppone il legale di Salvatore Borsellino; Fabio Repici contro l'archiviazione di Dell'Utri: ''Indagini lacunose e prove travisate''; Richiesta di archiviare Dell’Utri è frettolosa.

marcello dell utri marcello dell utri aMarcello Dell’Utri sarà processato con l’accusa di non aver dichiarato 42 milioni di euro ricevuti da Silvio BerlusconiUna giudice per l’udienza preliminare di Milano, Giulia Marozzi, ha rinviato a giudizio l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri per la presunta mancata dichiarazione di una serie di donazioni ... ilpost.it

marcello dell utri marcello dell utri aI giudici non mollano Dell'Utri: a processo con la moglie per le donazioni di BerlusconiMarcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti andranno a processo. Lo ha deciso la gup di Milano Giulia Marozzi. Il caso riguarda le presunte ... iltempo.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.