Un uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione con la pena sospesa e a pagare 1.500 euro di risarcimento per insulti online rivolti alla senatrice. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Milano, che ha giudicato l'imputato con rito abbreviato. Questa è la prima condanna per commenti offensivi rivolti alla politica sui social. La decisione riguarda un solo imputato, che ha scelto di essere giudicato con questa procedura.

Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato - a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Si è chiuso così a Milano il primo processo derivato da uno dei filoni di una maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce di Segre, assistita come parte civile dall'avvocato Vincenzo Saponara. Procedimento che vedeva imputate otto persone in totale e con al centro l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale per quelle raffiche di insulti via social alla sopravvissuta alla Shoah. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Prima condanna per gli hater di Liliana Segre: quattro mesi e 1.500 euro di risarcimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liliana Segre, Memoriale Shoah: ‘Un mondo intriso di odio’Durante una visita al Memoriale Shoah, una senatrice ha commentato come il mondo sia ancora permeato dall'odio.

Liliana Segre: “Valanga di odio sempre più vasta”A quasi 96 anni, una sopravvissuta all’Olocausto riceve messaggi di odio via social media.

Argomenti più discussi: Per gli elefanti di Annibale è stato facile superare le Alpi. Molto peggio è andata ai soldati; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 8 luglio; Prima condanna per gli hater di Liliana Segre: quattro mesi e 1.500 euro.

Prima condanna per gli hater di Liliana Segre: quattro mesi e 1.500 euro di risarcimentoArriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre: il tribunale di Milano ha condannato uno degli haters - l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviat ... milano.repubblica.it