Processione sul mare da Fiumicino a Montalto | la Madonna attraversa il litorale nord
Sabato 11 luglio 2026 si terrà una processione sul mare lungo il litorale settentrionale del Lazio, da Fiumicino a Montalto di Castro. L’evento, promosso dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, si chiama “Maria, Stella del Mare” e consiste in una cerimonia di preghiera e testimonianza che coinvolge il tratto di costa tra le due località. La processione attraverserà il mare, con la partecipazione di imbarcazioni e fedeli.
Fiumicino, 9 luglio 2026 – Alla vigilia della Domenica del mare, le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia promuovono per sabato 11 luglio 2026 la processione sul mare “Maria, Stella del Mare”, un’iniziativa di preghiera e testimonianza che attraverserà il litorale settentrionale del Lazio da Fiumicino a Montalto di Castro. L’evento vedrà protagonista un’imbarcazione che trasporterà un’immagine della Madonna, accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza. La partenza è prevista in mattinata dalla darsena del Porto Canale di Fiumicino, da dove il natante inizierà un percorso costiero di oltre 120 chilometri. Processione sul mare... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Segui gli aggiornamenti su Madonna.
Notizie e thread social correlati
Taggia, la Madonna Miracolosa torna dal mare: preghiera sul litoraleA Taggia, la statua della Madonna Miracolosa è stata riportata dal mare e posizionata sul litorale, attirando l’attenzione dei fedeli.
La Madonna della Lettera a Messina: il culto nato da una lettera che attraversa i secoliMessina si risveglia oggi celebrando la Madonna della Lettera, la sua patrona, in una giornata dedicata a devozione e tradizione.
Temi più discussi: Festa del Porto, fino a domenica l'evento che celebra la tradizione marinara della città; Grottammare festeggia il patrono: dagli spettacoli alla processione; Feste di luglio, Rapallo si ferma per la Madonna: processione, incendio del Castello e spettacolo pirotecnico; Madonna di Bonaria, la processione a mare: il ricordo dei migranti morti nel Mediterraneo.
EVENTI Dal 10 al 12 luglio Grottammare festeggia San Paterniano con spettacoli, processione, fuochi sul mare e mostra mercato. facebook
Vietri sul Mare (SA) - La processione con le statue dei Santi Pietro e Paolo -2- (04.07.28): pupia.tv - Vietri sul Mare (SA) - La processione con le statue dei Santi Pietro e Paolo in diretta da Dragonea di Vietri sul Mare la processione… dlvr.it/TTMjS3 - X x.com
Maria, Stella del Mare, processione mariana lungo il litorale nord del LazioNewTuscia – CIVITAVECCHIA – Alla vigilia della Domenica del mare, le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia promuovono per sabato 11 luglio 2026 la processione sul mare intitolata ... newtuscia.it
Grottammare celebra San Paterniano: tre giorni di eventi, processione e spettacolo piromusicale sul mareDal 10 al 12 luglio appuntamenti religiosi, musica, teatro di strada e mostra mercato. Venerdì gli uffici comunali resteranno chiusi. lanuovariviera.it