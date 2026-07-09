Processione sul mare da Fiumicino a Montalto | la Madonna attraversa il litorale nord

Da ilfaroonline.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 11 luglio 2026 si terrà una processione sul mare lungo il litorale settentrionale del Lazio, da Fiumicino a Montalto di Castro. L’evento, promosso dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, si chiama “Maria, Stella del Mare” e consiste in una cerimonia di preghiera e testimonianza che coinvolge il tratto di costa tra le due località. La processione attraverserà il mare, con la partecipazione di imbarcazioni e fedeli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fiumicino, 9 luglio 2026 – Alla vigilia della Domenica del mare, le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia promuovono per sabato 11 luglio 2026 la processione sul mare “Maria, Stella del Mare”, un’iniziativa di preghiera e testimonianza che attraverserà il litorale settentrionale del Lazio da Fiumicino a Montalto di Castro. L’evento vedrà protagonista un’imbarcazione che trasporterà un’immagine della Madonna, accompagnata dal vescovo Gianrico Ruzza. La partenza è prevista in mattinata dalla darsena del Porto Canale di Fiumicino, da dove il natante inizierà un percorso costiero di oltre 120 chilometri. Processione sul mare... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Taggia, la Madonna Miracolosa torna dal mare: preghiera sul litoraleA Taggia, la statua della Madonna Miracolosa è stata riportata dal mare e posizionata sul litorale, attirando l’attenzione dei fedeli.

La Madonna della Lettera a Messina: il culto nato da una lettera che attraversa i secoliMessina si risveglia oggi celebrando la Madonna della Lettera, la sua patrona, in una giornata dedicata a devozione e tradizione.

Temi più discussi: Festa del Porto, fino a domenica l'evento che celebra la tradizione marinara della città; Grottammare festeggia il patrono: dagli spettacoli alla processione; Feste di luglio, Rapallo si ferma per la Madonna: processione, incendio del Castello e spettacolo pirotecnico; Madonna di Bonaria, la processione a mare: il ricordo dei migranti morti nel Mediterraneo.

processione sul mare daMaria, Stella del Mare, processione mariana lungo il litorale nord del LazioNewTuscia  – CIVITAVECCHIA – Alla vigilia della Domenica del mare, le diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia promuovono per sabato 11 luglio 2026 la processione sul mare intitolata ... newtuscia.it

processione sul mare daGrottammare celebra San Paterniano: tre giorni di eventi, processione e spettacolo piromusicale sul mareDal 10 al 12 luglio appuntamenti religiosi, musica, teatro di strada e mostra mercato. Venerdì gli uffici comunali resteranno chiusi. lanuovariviera.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web