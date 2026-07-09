Processione sul mare da Fiumicino a Montalto | la Madonna attraversa il litorale nord

Notizia in breve

Sabato 11 luglio 2026 si terrà una processione sul mare lungo il litorale settentrionale del Lazio, da Fiumicino a Montalto di Castro. L’evento, promosso dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, si chiama “Maria, Stella del Mare” e consiste in una cerimonia di preghiera e testimonianza che coinvolge il tratto di costa tra le due località. La processione attraverserà il mare, con la partecipazione di imbarcazioni e fedeli.