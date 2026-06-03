La Madonna della Lettera a Messina | il culto nato da una lettera che attraversa i secoli

Da messinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messina si risveglia oggi celebrando la Madonna della Lettera, la sua patrona, in una giornata dedicata a devozione e tradizione. Il culto della Madonna della Lettera ha origine da una lettera scritta nel passato, che ha attraversato i secoli mantenendo viva la sua importanza nella città. La festività coinvolge processioni e manifestazioni religiose, sottolineando il legame tra la comunità e la figura della Madonna. La celebrazione rappresenta un momento di identità collettiva e radicamento storico.

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Messina si risveglia oggi nel segno della sua Patrona, la Madonna della Lettera, in una giornata che intreccia storia, devozione e identità collettiva. Un culto che affonda le sue radici nei primissimi secoli del cristianesimo e che, ancora oggi, rappresenta uno dei pilastri spirituali e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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