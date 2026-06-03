La Madonna della Lettera a Messina | il culto nato da una lettera che attraversa i secoli

Notizia in breve

Messina si risveglia oggi celebrando la Madonna della Lettera, la sua patrona, in una giornata dedicata a devozione e tradizione. Il culto della Madonna della Lettera ha origine da una lettera scritta nel passato, che ha attraversato i secoli mantenendo viva la sua importanza nella città. La festività coinvolge processioni e manifestazioni religiose, sottolineando il legame tra la comunità e la figura della Madonna. La celebrazione rappresenta un momento di identità collettiva e radicamento storico.