Taggia la Madonna Miracolosa torna dal mare | preghiera sul litorale

A Taggia, la statua della Madonna Miracolosa è stata riportata dal mare e posizionata sul litorale, attirando l’attenzione dei fedeli. La leggenda racconta che nel 1855 si verificò un miracolo legato agli occhi della statua, ma i dettagli non sono stati chiariti ufficialmente. Le tre parrocchie della zona hanno deciso di collaborare e organizzare insieme preghiere e incontri pubblici legati all’evento. La presenza della statua sul mare rappresenta un momento di testimonianza religiosa per la comunità locale.

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? Domande chiave Come si è verificato il miracolo degli occhi della statua nel 1855?. Perché le tre parrocchie di Taggia hanno deciso di unirsi insieme?. Cosa accadrà all'effigie dopo la preghiera sul litorale di Arma?. Chi sono le persone che riceveranno la benedizione speciale in barca?.? In Breve Evento venerdì 22 maggio ore 21 al Lido dell’Annunziata di Arma di Taggia.. Tradizione legata al miracolo degli occhi della statua di Salvatore Revelli nel 1855.. Preghiera per anziani e fragili durante il giro di benedizione in imbarcazione.. Unione delle tre parrocchie cittadine per il rito sul litorale di Arma.. Venerdì 22 maggio alle ore 21, il Lido dell’Annunziata ad Arma di Taggia ospiterà la preghiera delle tre parrocchie cittadine per accogliere l’effigie della Madonna Miracolosa che arriverà dal mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taggia, la Madonna Miracolosa torna dal mare: preghiera sul litorale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una preghiera per la pace, a Piacenza torna la festa della Madonna del PopoloPiacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno... Taggia: 24 ore di preghiera continua al convento dei DomenicaniLa Sala Capitolare del Convento dei Domenicani a Taggia ospiterà la XIII edizione delle 24 ore per il Signore, un evento di preghiera che si svolgerà... Il cardinale Bagnasco nel ponente ligure per i 170 anni dal miracolo della Madonna di TaggiaTaggia – Il cardinale Angelo Bagnasco, vescovo emerito di Genova, martedì sarà a Taggia per la Festa della Madonna miracolosa. Verrà celebrato il 170° anniversario del miracolo, una data importante ... ilsecoloxix.it Diocesi: Ventimiglia, oggi al santuario-basilica della Madonna Miracolosa di Taggia la memoria liturgica di San Giovanni Paolo IIOggi, martedì 22 ottobre, presso il santuario-basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, nella diocesi di Ventimiglia-San Remo si celebrerà la memoria di liturgica di San Giovanni Paolo II. Alle ore ... agensir.it