prime video tante conferme e game con vip

Prime Video ha annunciato questa mattina a Roma l’arrivo di nuovi contenuti sulla piattaforma, tra cui un film con Giacomo Giannotti e una serie con Can Yaman. Sono stati presentati anche diversi giochi interattivi con partecipazione di vip. La presentazione ha mostrato le novità in arrivo, con dettagli sui titoli e sui protagonisti. Nessuna data di uscita è stata comunicata in questa fase.

Prime Video ha annunciato queste mattina diversi game che arriveranno in piattaforma: ecco tutte le conferme e novità. Tra questi spicca un film con Giacomo Giannotti e una serie con Can Yaman Questa mattina a Roma si è tenuta la presentazione dei palinsesti diPrime Video.Sono tante le conferme che ci saranno e diversi gli show che torneranno, con diversi vip che hanno accettato di partecipare ai vari game proposti. In arrivo un nuovo film, tratto dal libro diFelicia Kingsley, Due cuori in affitto. Il protagonista saràGiacomo Giannotti– conosciuto per la serie Inganno- e al centro ci sarà una storia intrigante, sarà una commedia romantica. Stella, la protagonista, è un’aspirante sceneggiatrice con la mania del controllo e un’ultima chance per sfondare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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