Un gioco in cui 50 personaggi semifamosi e influencer, sotto lo sguardo misterioso di un padrone di casa che ha le fattezze di un Leone - sì, è proprio Squid Game - si sfidano in un castello medievale e nella sua arena in una serie di prove fisiche e mentali per conquistare un montepremi che non andrà a loro ma a uno spettatore da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale del programma. I concorrenti che vincono le singole prove potranno mandare a rischio eliminazione i perdenti, sempre sotto gli occhi del Leone che commenta con sarcasmo tutto ciò che accade. Il programma, un format originale francese, punta su un cast che vede... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The 50: il nuovo reality di Prime Video è lo Squid Game del trash

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